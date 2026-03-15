15 марта, 12:09

ПВО отразила атаку ещё семи дронов, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё семи беспилотников, летевших на столицу. Сначала стало известно о двух дронах, затем пробиться к городу попытались ещё пять БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Max.

Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Напомним, Киев второй день подряд продолжает попытки атаковать дронами Москву. Сегодня на подлёте к столице было сбито больше 30 беспилотников. А атака дронов на Москву 14 марта стала самой масштабной с начала года – тогда было сбито 65 БПЛА.

Александра Мышляева
