Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области зафиксирована очередная атака со стороны Украины. В селе Мощеное сдетонировал вражеский беспилотник, пострадал мирный житель. Об этом рассказал глава города Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями живота и ноги бойцы «БАРС-Белгород» вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

После оказания первичной помощи его направят в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электричеством, водоснабжением и отоплением. На территории одного из объектов в городе возник пожар.