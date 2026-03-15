Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки беспилотников, направляющихся в сторону столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в воскресенье сообщил, что силы ПВО уничтожили ещё четыре вражеских дрона на подлёте к городу.

По словам градоначальника, обломки сбитых беспилотников упали на землю, и на месте уже работают специалисты экстренных служб. Они оценивают ситуацию и проверяют территорию на предмет возможных повреждений.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Таким образом, с начала суток силы ПВО перехватили уже 48 беспилотников, направлявшихся к столице. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство, отражая попытки атак на Московский регион.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабной работе ПВО над регионами страны. Всего за шесть часов военные уничтожили 113 украинских беспилотников, причём 18 из них были зафиксированы в Московском регионе. При этом 14 дронов направлялись непосредственно на Москву, но были перехвачены ещё на подлёте.