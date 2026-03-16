15 марта, 23:13

Аналитики заявили о риске катастрофы для Киева из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может серьёзно ударить по позициям Киева. К такому выводу пришли аналитики журнала The American Conservative, указав, что новый виток конфликта меняет баланс интересов и ресурсов в мировой политике.

По мнению экспертов, в условиях масштабной напряжённости внимание США и их союзников всё больше смещается на ближневосточное направление. Это может привести к сокращению поставок вооружений Украине и одновременно сыграть на руку России.

«Москва получит доходы от продажи нефти, а Украина недосчитается оборонительных вооружений. Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», – говорится в публикации.

Аналитики также обратили внимание на паузу в переговорах по украинскому урегулированию. По их оценке, за это время Киев продолжает терять личный состав и территории, а его обороноспособность постепенно снижается. В результате позиции страны на возможных переговорах могут оказаться значительно слабее.

Пушков рассказал, что беспокоит Зеленского

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что ситуация вокруг поставок оружия становится всё напряжённее. Она заявила, что Украина и Израиль фактически конкурируют за одни и те же виды вооружений. По её словам, внимание США всё заметнее смещается на Ближний Восток, что вызывает тревогу у европейских политиков.

BannerImage
Юния Ларсон
