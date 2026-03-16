Аналитики заявили о риске катастрофы для Киева из-за войны на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может серьёзно ударить по позициям Киева. К такому выводу пришли аналитики журнала The American Conservative, указав, что новый виток конфликта меняет баланс интересов и ресурсов в мировой политике.

По мнению экспертов, в условиях масштабной напряжённости внимание США и их союзников всё больше смещается на ближневосточное направление. Это может привести к сокращению поставок вооружений Украине и одновременно сыграть на руку России.

«Москва получит доходы от продажи нефти, а Украина недосчитается оборонительных вооружений. Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», – говорится в публикации.

Аналитики также обратили внимание на паузу в переговорах по украинскому урегулированию. По их оценке, за это время Киев продолжает терять личный состав и территории, а его обороноспособность постепенно снижается. В результате позиции страны на возможных переговорах могут оказаться значительно слабее.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что ситуация вокруг поставок оружия становится всё напряжённее. Она заявила, что Украина и Израиль фактически конкурируют за одни и те же виды вооружений. По её словам, внимание США всё заметнее смещается на Ближний Восток, что вызывает тревогу у европейских политиков.