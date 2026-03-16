Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 05:40

«Старик, хватит!» Бывший президент ФРГ устыдился за Мерца из-за отношений с Трампом

Бывший президент Германии Гаук высмеял унизительные отношения Мерца с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Бывший президент Германии Йоахим Гаук раскритиковал поведение канцлера Фридриха Мерца в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По словам политика в интервью телеканалу ARD, попытки Берлина повлиять на Вашингтон оборачиваются лишь унижением.

«Мерц, быть может, и хотел бы сказать: «Слушай, старик, хватит!» Но ему это не позволено», — иронично заметил политик.

Он также отметил, что у Трампа своеобразная интерпретация международного права, и ради сохранения связей Мерц предпочёл «пресмыкаться» перед американским лидером. Впрочем, политик саркастично добавил, что немецкий канцлер пока довольно ловко справляется с ситуацией.

В США назвали сроки окончания войны с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес союзников по НАТО на фоне эскалации вокруг Ирана. Он предупредил, что альянс может столкнуться с серьёзными последствиями, если европейские партнёры не поддержат Вашингтон в вопросе разблокировки стратегически важного Ормузского пролива. Американский лидер дал понять, что рассчитывает на помощь союзников, иначе единство блока может оказаться под угрозой.

Наталья Афонина
