Звезда урбан-музыки Zalek разбился насмерть на мотоцикле

В Колумбии в результате ДТП погиб 30-летний популярный певец, известный под псевдонимом Zalek. Трагедия произошла днём 10 марта недалеко от Медельина. Музыкант, настоящее имя которого Эдуардо, попытался совершить обгон на мотоцикле, но столкнулся с пикапом.

Он потерял управление, упал и ударился головой о бордюр, после чего несколько метров проскользил по асфальту. Водитель пикапа остановился и попытался помочь пострадавшему, однако певец скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Zalek считался восходящей звездой колумбийской урбан-музыки. Уроженец Барранкильи, он активно набирал популярность в соцсетях: у него было около 900 тысяч подписчиков в TikTok, более 50 тысяч в Instagram* и почти 33 тысячи на YouTube. Его песня Ay amor, выпущенная в 2025 году, собрала около 10 миллионов просмотров. Музыкант также сотрудничал с Elder Dayán, Luister La Voz и Fanny Lu.

Менеджер артиста Гус Ринкон назвал его дисциплинированным, скромным и талантливым человеком, серьёзно относившимся к карьере. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее стало известно о смерти бывшего гитариста британской хеви-метал-группы Motörhead Филипа Энтони Кэмпбелла. Он ушёл из жизни на 65-м году жизни. Печальную новость сообщил коллектив Phil Campbell And The Bastard Sons, в который входят сыновья музыканта. Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1986 году и оставался в составе до 2015-го. В 2005 году он был удостоен премии «Грэмми».

