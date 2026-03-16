Трагедия Рыжего Тарзана: Сын Дацика погиб на фронте, отец поклялся мстить до конца

15 марта 2026 года стало известно о гибели в зоне СВО 21-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика. Семья хочет провести расследование. Последние новости, чем известен спортсмен — в материале Life.ru. 16 марта, 09:18

15 марта 2026 года стало известно о гибели сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика Ярослава в зоне СВО на Запорожском направлении. По предварительным данным, молодой человек погиб из-за атаки дрона.

Ушли на фронт вдвоём: как Дацик с сыном подписали контракт

Известно, что 44-летний Вячеслав Дацик и его 21-летний сын Ярослав в 2024 году заключили бессрочный контракт с Министерством обороны России и вместе пошли на передовую.

Вячеслав Дацик и его сын Ярослав вместе пошли на передовую. Фото © Telegram / Лютиков / MMA, UFC, русский спорт

О гибели Ярослава во время выполнения боевого задания стало известно 15 марта. Это произошло на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона. Бабушка молодого человека, Светлана Дацик, заявила, что семья будет добиваться расследования произошедшего.

«Пока будем выяснять, кто и за что убил нашего внука. Я этого не оставлю. Я отправила Вячеславу свои подозрения, дальше как карта ляжет», — сказала она СМИ.

Боец ММА, блогер и общественный деятель Никита Ворожбитов отметил, что Дацик продолжит службу в зоне специальной военной операции после гибели сына.

«Дацик сказал, что теперь будет воевать до конца после гибели сына! Слава гордился своим сыном и с радостью мне присылал, где его сын поставил свой личный рекорд и подтянулся 7 раз. Грустно всё это. Царство небесное пацану», — написал Ворожбитов в соцсетях.

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав погиб в 21 год. Фото © VK / Светлана Дацик

Ранее, в январе, сообщалось, что сам Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, однако он опроверг эти слухи. Оказалось, что его покусала собака.

От нокаута Емельяненко до СВО: тернистый путь Вячеслава Дацика

Спортивная биография Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан насчитывает семь побед и девять поражений. В августе 2022 года он победил американца Джеффа Монсона удушающим приёмом. 25 сентября 2022 года он отправил в нокаут Александра Емельяненко, причём на 12-й секунде боя. До этого спортсмены конфликтовали более 10 лет — Емельяненко заявлял, что таким как Дацик не место на ринге, в ответ тот обвинял оппонента в алкоголизме.

25 марта 2023 года Дацик нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса во время боя в Самаре в рамках второго турнира промоушена Ural Fighting Championship (Ural FC) — и снова поразил соперника на первой минуте.

В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона во время поединка в Москве.

28 октября того же года он провёл бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем. Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

Раньше к Дацику было больше вопросов не со стороны фанатов единоборств, а у сотрудников правоохранительных органов. В 2010 году боец в одном из интервью признался, что грабил салоны сотовой связи и другие магазины, да и вообще состоял в ОПГ.

В итоге сначала его признали невменяемым и поместили на лечение в психиатрическую клинику, откуда он сбежал. И не куда-нибудь, а в Норвегию. Вернуть в Россию его удалось спустя почти год — в 2011-м, а ещё через год суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за ограбление салона сотовой связи. Ещё один срок он получил в 2018 году. Тогда суд отправил его за решётку на три с половиной года, но уже в следующем году освободил бойца. В 2019 году он стал героем нового скандала — на этот раз на него пожаловалась супруга, обвинив в избиении детей.

