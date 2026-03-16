Певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету на гастролях

Певица Ольга Серябкина рассказала, что сейчас полностью сосредоточена на подготовке сольного концерта и новом музыкальном материале. По её словам, один вечер выступления требует огромных вложений на протяжении долгого времени, поэтому параллельно никакими другими проектами заниматься невозможно.

Говоря о том, что помогает ей оставаться в отличной форме, артистка назвала спорт, диеты и косметологию. При этом она отметила, что гастроли постоянно сбивают режим.

«На гастролях очень трудно поддерживать диету и занятия спортом, потому что график абсолютно другой. Поэтому стараюсь балансировать этот момент, когда я дома», — подчеркнула звезда в интервью Леди Mail.

Ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с мужем. Она призналась, что супруг не воспринимает её как артистку.