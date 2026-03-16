Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:34

Число банкоматов в России упало до минимума с 2010 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

По итогам прошлого года количество банкоматов в России достигло самого низкого уровня с середины 2010-го. Как подсчитало РИА «Новости» на основе данных ЦБ, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 028 устройств самообслуживания.

За 2025 год сеть сократилась на 5,9 тысячи банкоматов — это минимальные темпы с 2020-го (тогда убыль составила 2,6 тысячи), уточняет агентство. Для сравнения: в 2024 году стало меньше почти на 7 тысяч устройств, а в 2023-м — сразу на 29 тысяч.

Сокращение банкоматной сети идёт последние десять лет. Пик пришёлся на середину 2014 года, когда в стране работало 235,5 тысячи устройств. С тех пор количество уменьшилось почти на 100 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ готовят законопроект, который введёт ограничения на внесение наличных через банкоматы. Инициатива призвана бороться с нелегальными финансовыми операциями. Однако эксперты считают, что жёсткое ограничение на приём наличных через банкоматы не поможет «обелить» экономику, а лишь создаст масштабные проблемы для граждан, бизнеса и банков. По их мнению, существующие системы контроля уже эффективно отслеживают безналичные операции, а налоговая служба проводит проверки при выявлении нарушений.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar