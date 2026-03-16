Число банкоматов в России упало до минимума с 2010 года

По итогам прошлого года количество банкоматов в России достигло самого низкого уровня с середины 2010-го. Как подсчитало РИА «Новости» на основе данных ЦБ, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 028 устройств самообслуживания.

За 2025 год сеть сократилась на 5,9 тысячи банкоматов — это минимальные темпы с 2020-го (тогда убыль составила 2,6 тысячи), уточняет агентство. Для сравнения: в 2024 году стало меньше почти на 7 тысяч устройств, а в 2023-м — сразу на 29 тысяч.

Сокращение банкоматной сети идёт последние десять лет. Пик пришёлся на середину 2014 года, когда в стране работало 235,5 тысячи устройств. С тех пор количество уменьшилось почти на 100 тысяч.