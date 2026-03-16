Кушанашвили рассказал, что Басков 20 лет не видел сына от Шпигель

Журналист Отар Кушанашвили в интервью Наталье Подольской затронул болезненную тему отношений с детьми от прошлых браков. И провёл параллель с ситуацией своего друга артиста Николая Баскова.

У народного артиста от брака со Светланой Шпигель есть сын Бронислав. После развода в 2008-м бывшая жена запретила Баскову видеться с ребёнком и уехала из России. Почти 20 лет певец не видел наследника. Он надеялся, что повзрослевший сын сам захочет встретиться, но этого не произошло.

Кушанашвили признался, что переживает похожую историю с сыном от экс-супруги Марии Якимовой. Женщина препятствовала общению, и Отар, как и Басков, ждал «зова крови».

«С Машей Якимовой (бывшей женой Отара — Прим. Life.ru.) у меня самые большие проблемы. Вот как у Коли Баскова с сыном. Им тоже не дают видеться, Коля говорит: «Пусть он сам ко мне придёт». Я тоже надеялся на зов крови. О попытках сына связаться со мной я даже не слышал. Он учился, говорят, за границей. Я до какого‑то момента отслеживал его жизнь. Надо отдать ему должное, сын не присутствует в соцсетях. Такой, знаешь, герметичный парубок. Юноша, который живёт в своём мире. Меня это бесконечно радует», — поделился шоумен.

С остальными девятью детьми у Кушанашвили, по его словам, проблем нет. 16-летний Даниил живёт с ним, с двумя детьми в Киеве он поддерживает связь.

Николай Басков остаётся одним из самых завидных холостяков российской эстрады, но его личная жизнь омрачена отсутствием общения с сыном Брониславом. Психолог объяснила, что причина отчуждения — в том, что люди, занимавшиеся воспитанием мальчика, сформировали у него крайне негативный образ отца. По её словам, Басков уже ничего не изменит, и отношения с ребёнком никогда не восстановятся, так как в его сознании закрепился отрицательный образ.