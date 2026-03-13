«Необразованные и чмошные»: Отар Кушанашвили набросился на современную молодёжь
Отар Кушанашвили обвинил блогеров в порче российской молодёжи
Отар Кушанашвили.
Отар Кушанашвили резко отозвался о подрастающем поколении. Самый беспощадный шоумен России, который никогда не боялся высказываться, назвал современную молодёжь «чмошной». Во время интервью с Натальей Подольской он заявил, что для будущего нашей страны нет ничего страшнее, чем блогеры. И именно они оказывают на несовершеннолетних дурное влияние.
«Я страшнее зла назвать не могу. Те, кого ты упомянула, они не нужны папе и маме. Это страшнее, чем атомное оружие. Эти люди разрушат страну, потому что они не могут ни одну мысль довести до логического завершения... Я вижу только необразованных, плохо выглядящих, каких-то чмошных, склизких», — считает Кушанашвили.
По словам шоумена, 90% молодых людей, которых он наблюдает вокруг себя, нуждаются не в блогерах, а в «настоящих папах и мамах».
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.