16 марта, 09:45

В провинции Тегеран при ударах США и Израиля погибли 503 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Иранские власти продолжают публиковать уточнённые данные о потерях среди мирного населения. Глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли сообщил страшные цифры.

По его словам, в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека. Ранения получили 5,7 тысячи жителей. Большая часть погибших — мирные жители. Особенно трагична статистика по детям.

«К сожалению, среди погибших 12 детей в возрасте от 2 месяцев до 12 лет», — приводит его слова телеканал SNN.

CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба станет верховным лидером Ирана

Ранее министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновлённые данные о потерях с начала эскалации: с 2 по 14 марта жертвами израильских ударов стали 826 человек, включая 109 детей и 65 женщин, ранения получили 2009 жителей. Только за сутки число погибших выросло на 53 человека по сравнению с пятничными данными о 773 жертвах.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Анастасия Никонорова
