16 марта, 09:54

В России увеличат число бюджетных мест по самым востребованным направлениям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Правительство России утвердило перечень образовательных программ в колледжах и вузах, ориентированных на профессии, необходимые для технологического лидерства страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«По поручению президента утверждён перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», пояснил премьер.

Он отметил, что для приоритетных программ обучения планируется увеличить число бюджетных мест, что позволит большему числу студентов получать образование за счёт государства и готовиться к работе в ключевых сферах экономики.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в каждом российском университете будут три обязательных предмета. Несмотря на необходимость избегать дублирования содержания курсов, междисциплинарные связи остаются неизбежными из-за общих научных и мировоззренческих основ.

Владимир Озеров
