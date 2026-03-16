Сбито ещё три беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО днём 16 марта сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака ещё трёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

Таким образом, силы ПВО продолжают отражать атаки дронов, о каких-либо последствиях на земле в сообщении не уточняется. Всего с 02:00 мск 16 марта ликвидировано уже 47 БПЛА противника.