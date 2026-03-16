Собянин сообщил о новой атаке на Москву: за двое суток уничтожен уже 161 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом он написал в своём канале в MAX.

По его словам, число сбитых дронов на подлёте к Москве за последние двое суток достигло 161.

Таким образом, силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников, направлявшихся к городу. О каких-либо последствиях на земле в сообщении не уточняется.

Отметим, что другие регионы России ночью также подверглись массированной воздушной атаке: 38 дронов уничтожены в Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской и 7 — в Смоленской. По пять беспилотников сбито в Ростовской и Ульяновской областях, четыре — в Тверской.