Стало известно, кому в России замедлят домашний интернет

В России начался эксперимент по ограничению скорости домашнего интернета для клиентов с повышенным расходом трафика. Меры уже вступили в силу в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе провайдера Дом.ру, отметив, что ограничения затронут 267 клиентов.

Если абонент превысит лимит в 3 Терабайта за месяц, его скорость передачи данных будет снижена до 50 Мбит/с, что позволяет использовать основные цифровые сервисы, но ограничивает сверхактивное скачивание. Пользователи могут сохранить высокую скорость за дополнительную плату — 100 рублей за каждые 500 Гигабайт, либо дождаться нового расчётного периода, когда скорость восстановится автоматически.

Проект не затрагивает мобильный интернет и касается исключительно частных абонентов, которые потребляют сверхлимитный трафик. Проверки показали, что 1% пользователей сети Дом.ру потребляют более 15% общего объёма данных, причём значительная часть — юридические лица, использующие сеть в коммерческих целях или перепродающие трафик.

«Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов Дом.ру в трех городах России. Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», — сказали в пресс-службе Дом.ру.

Для понимания: около 3 ТБ будут весить миллион фотографий высокого качества, 750–900 фильмов в HD, 1 500 часов онлайн-видео или три десятка современных игр по 100–150 ГБ каждая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России начали замедлять домашний интернет. Однако, эта мера распространяется лишь на тех пользователей, чей ежемесячный трафик превышает 3 ТБ. Это действительно огромный объём данных, поэтому большинству клиентов беспокоиться не о чем.