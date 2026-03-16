16 марта, 14:18

ЕС ввёл санкции против российских и западных журналистов за репортажи из Донбасса

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов, ТАСС / Владимир Гердо

Евросоюз внёс в санкционный список нескольких журналистов, освещавших события в Донбассе и в зоне специальной военной операции. Соответствующие документы были опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

Под ограничения попали французский журналист Адриан Боке и британец Грэм Филлипс, которые на протяжении многих лет работали над репортажами с зоны боевых действий. Филлипс, освещавший конфликт с 2014 года, в 2024 году получил временное убежище в России.

Адриан Боке, бывший французский военный, стал гражданином РФ в 2023 году. В Донецке он выступал как привлечённый военный эксперт по вооружению НАТО при представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также Боке занимается волонтёрской деятельностью и стал первым из западных волонтёров, публично заявившим, что события в Буче были провокацией ВСУ.

Кроме того, ЕС ввёл санкции в отношении российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. В официальных документах Евросоюза причиной включения в списки назван конфликт на Украине.

Ранее Киев расширил санкционные списки. Владимир Зеленский подписал указ о рестрикциях против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также 140 граждан этих государств. В перечень вошли российские предприятия машиностроения и научной сферы: «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР, «Торэкс», «Вымпел», «Вектор» и ЦНИИ «Электрон».

Наталья Афонина
