«Бутырка» намерена судиться с 25 заключёнными

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве, более известное как легендарная «Бутырка», инициировало судебное разбирательство против двух с половиной десятков фигурантов. Информация об иске появилась в сервисе Rusprofile, её передает «Газета.ru».

В списке ответчиков оказались персоны, в разное время содержавшиеся в этом следственном изоляторе. Какие именно претензии предъявило учреждение к арестантам, пока не разглашается — заявление ещё не принято к производству.

Сама «Бутырка» расположена в Тверском районе столицы на Новослободской улице. Здание является охраняемым памятником истории и архитектуры. В настоящее время это крупнейший следственный изолятор Москвы.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге билеты на экскурсии в бывший следственный изолятор «Кресты» на март были распроданы в течение двух часов. Объект скоро будет закрыт на реновацию — на территории создадут арт-пространство, откроют кафе, музеи и гостиницы.