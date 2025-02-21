«1,1 млрд — многовато»: Яна Рудковская объяснила, почему не купила СИЗО «Кресты»

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что хотела выкупить имущественный комплекс бывшего петербургского СИЗО «Кресты», однако цена оказалась для знаменитости неприемлемой. Об упущенной возможности Рудковская написала в своём телеграм-канале.

«Но цена, больше чем 1,1 млрд, даже для «Крестов» — многовато. Ну, что поделать, будем, значит, ходить к ним в гости. А жаль. Мы хотели сделать с Евгением Финкельштейном гениальные вещи. Да ещё и в Санкт-Петербурге», — написала она.