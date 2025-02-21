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21 февраля, 14:34

«1,1 млрд — многовато»: Яна Рудковская объяснила, почему не купила СИЗО «Кресты»

Яна Рудковская хотела купить «Кресты, но передумала из-за высокой цены

Яна Рудковская. Фото © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото © Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что хотела выкупить имущественный комплекс бывшего петербургского СИЗО «Кресты», однако цена оказалась для знаменитости неприемлемой. Об упущенной возможности Рудковская написала в своём телеграм-канале.

«Но цена, больше чем 1,1 млрд, даже для «Крестов» — многовато. Ну, что поделать, будем, значит, ходить к ним в гости. А жаль. Мы хотели сделать с Евгением Финкельштейном гениальные вещи. Да ещё и в Санкт-Петербурге», — написала она.

Но Рудковская не унывает. Она решила подождать, пока ФСИН решит продать «Бутырку». По словам телеведущей, у неё есть «пара идеек» относительно этого комплекса.

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Ранее стало известно, что у комплекса петербургского СИЗО «Кресты» появился новый владелец. Девелоперская компания-застройщик «КВС» выкупила здание бывшей легендарной тюрьмы.

Ольга Сливченко
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