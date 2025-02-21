В Петербурге продали СИЗО «Кресты»

Девелоперская компания-застройщик «КВС» в ходе торгов выкупила имущественный комплекс бывшего петербургского СИЗО «Кресты». Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Группа компаний «КВС» официально стала новым собственником знаменитого исторического здания «Кресты». Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдёт бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате», — сказано в публикации .

Ранее звучало предположение, что на месте «Крестов» возведут концертно-музейный комплекс. Эту информацию подтвердил глава участвовавшего в торгах медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн, который поделился желанием построить на этом месте «музей добра и зла». Теперь похоже, что у бывшего СИЗО будет другая судьба.