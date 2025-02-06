Финский производитель красок продал петербургские заводы компании из Москвы

Финский производитель красок Tikkurila продал свои заводы в Санкт-Петербурге московской компании «Смартбизнесгрупп». ООО «Тиккурила» управляла всем бизнесом Tikkurila Oyj в России, включая два крупных лакокрасочных завода в Северной столице, сообщает РБК .

Официальных заявлений от Tikkurila Oyj о продаже завода пока не поступало. Информация об акционерах не раскрывается, а уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. С 5 февраля 2025 года главой ООО «Тиккурила» стал Александр Суднев. Он также является временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ИстКульт Можайск», завода в Подмосковье с годовыми доходами около 1,5 миллиарда рублей, производящего премиальный автоклавный газобетон под торговыми марками Istkult и Ytong.