Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 14:47

«Красота на границе с китчем»: Хакамада сравнила любимую Москву и Нью-Йорк

Обложка © VK / Ирина Хакамада

Ирина Хакамада сравнила Москву с Нью-Йорком и объяснила, почему не променяет российскую столицу ни на какой другой город. Об этом политик и бизнес-тренер рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва похожа на Нью-Йорк — интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений, космополитизмом. Красотой, граничащей с китчем, который уже стал нашим стилем», — отметила она.

Хакамада также описала портрет типичного москвича, выделив такие черты, как подвижность, энергичность и космополитичность. При этом она опровергла стереотип о снобизме жителей российской столицы, подчеркнув, что москвичам не важны этнические корни и происхождение человека, а ценят они прежде всего деловые качества, интерес и самобытность.

«Как бы ни встречала Москва (...), я всегда возвращаюсь. Москва — мой дом», — заключила она.

Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка поучиться уборке снега у Москвы

Искреннее восхищение российской столицей выразил и отец Илона Маска. «Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — сказал бизнесмен. Схожего мнения придерживается и итальянский журналист Винченцо Лоруссо, основатель Telegram-канала Donbass Italia, мечтающий стать гражданином России.

Наталья Афонина
  • Новости
  • иринахакамада
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar