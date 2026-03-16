«Красота на границе с китчем»: Хакамада сравнила любимую Москву и Нью-Йорк

Ирина Хакамада сравнила Москву с Нью-Йорком и объяснила, почему не променяет российскую столицу ни на какой другой город. Об этом политик и бизнес-тренер рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва похожа на Нью-Йорк — интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений, космополитизмом. Красотой, граничащей с китчем, который уже стал нашим стилем», — отметила она.

Хакамада также описала портрет типичного москвича, выделив такие черты, как подвижность, энергичность и космополитичность. При этом она опровергла стереотип о снобизме жителей российской столицы, подчеркнув, что москвичам не важны этнические корни и происхождение человека, а ценят они прежде всего деловые качества, интерес и самобытность.

«Как бы ни встречала Москва (...), я всегда возвращаюсь. Москва — мой дом», — заключила она.