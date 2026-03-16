Автора этой заметки ещё на свете не было, а жакет — уже был: Пугачёва выгуляла настоящий винтаж

Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Лимасоле вместе с Максимом Галкиным*. Но обсуждать в Сети стали не столько сам выход певицы, сколько вещь из её гардероба с очень длинной историей.

Пользователи обратили внимание, что артистка выгуляла жакет, который связали с её образом из клипа на песню «Фотограф» 1989 года. То есть вещь вернулась в кадр спустя 37 лет — с тех времён, когда многих нынешних читателей ещё даже не было в планах.

На свежих снимках Пугачёва появилась в светло-голубых джинсах, розовой кофте и укороченном жакете. Поклонники решили, что это либо та самая вещь, либо переделанная версия сценического костюма из конца 80-х.

Из-за этого в комментариях сразу начались споры. Одни увидели в таком выборе винтаж и верность собственному стилю, другие — повод для иронии и разговоров о том, что певица донашивает старые вещи.

Сейчас Пугачёва живёт на Кипре и редко появляется на публике. Поэтому каждый её выход быстро превращается в повод для бурного обсуждения — особенно если на ней вещь с историей почти в четыре десятилетия. Кстати, по последним данным, Примадонна рассматривает возможность переезда с Кипра в Болгарию, и всё — из-за войны на Ближнем Востоке. Одной из причин называют то, что её дом на Кипре стоит рядом с британской авиабазой Акротири, по которой время от времени долбит Иран.

