Врачи забыли пациента в томографе на шесть часов

В одной из китайских больниц пациент провёл внутри томографа почти шесть часов. Медики попросту забыли о нём после завершения процедуры. Об этом сообщает издание Sohu.

Инцидент случился в радиологическом отделении. Сотрудники нарушили дисциплину при смене и не проконтролировали, покинул ли человек аппарат. Мужчину обнаружили лишь спустя почти шесть часов.

Администрация лечебного учреждения уже принесла пострадавшему официальные извинения. Чтобы исключить риски для здоровья, врачи провели пациенту дополнительное обследование. Сейчас представители больницы обсуждают с родственниками размер компенсации.

Медиков, допустивших грубую ошибку, временно отстранили от работы. Руководство клиники начало внутреннюю проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и не допустить подобного в будущем.

Ранее во Владивостоке врачи «Тысячекоечной больницы» спасли женщину с забытым мочеточниковым стентом, который за два года превратился в плотную структуру и спровоцировал камни в почке и мочевом пузыре. Хирурги через минимальный прокол в пояснице ультразвуком разрушили почечный камень, а через естественные пути лазером удалили камень из мочевого пузыря и сам стент, всё под рентген-контролем.