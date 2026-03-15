Обслуживание аппаратов МРТ в России может подорожать из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может косвенно ударить по российской медицине. Катар, крупнейший поставщик гелия (необходим для работы аппаратов МРТ), прекратил поставки после атак Ирана. Это грозит дефицитом на мировом рынке. Об этом пишет РБК.

Однако врачи и производители спешат успокоить пациентов. Гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова пояснила, что современные томографы используют замкнутые системы охлаждения, где гелий циркулирует внутри и почти не расходуется. Медицинские учреждения не закупают его постоянно.

Реальные последствия могут коснуться стоимости сервисного обслуживания, производства новых аппаратов или заправки при ремонтах. Но это случится не сразу, а через несколько месяцев, если дефицит сохранится.

В России есть и позитивный фактор: Амурский ГПЗ должен выйти на проектную мощность до 60 млн кубометров гелия в год. Через 5–10 лет наша страна может занять лидирующие позиции на глобальном рынке. Производители Siemens и Philips заявили, что пока не видят угроз для поставок и имеют планы по диверсификации.

«Мы и наши партнёры разработали стратегию с целью смягчения возможных последствий, снижения рисков и обеспечения производства оборудования», — заявили в компании.

Ранее экономист заявил о неизбежности продовольственного кризиса из-за войны США и Ирана, напомнив, что азотные удобрения производятся из газа, который сейчас заперт в Ормузском проливе. Катар прекратил выпуск СПГ, а заводы по производству удобрений также в зоне риска. По его словам, половина удобрений не доедет до потребителей или будет продана по таким ценам, что вызовет гигантский скачок продовольственной инфляции по всей планете.