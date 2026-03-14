Экономист оценил риски продовольственного кризиса из-за войны на Ближнем Востоке

Продовольственный кризис из-за войны США и Ирана неизбежен, уверен экономист Валерий Корнеев. Он напомнил, что азотные удобрения производятся из газа, который сейчас заперт в Ормузском проливе. Катар прекратил выпуск СПГ, заводы по производству удобрений тоже в зоне риска. Половина удобрений не доедет до потребителей или будет продана по таким ценам, что это вызовет гигантский скачок продовольственной инфляции по всей планете.

Россия в льготном положении: у нас есть свой газ и свои удобрения. Половина продукции идёт на экспорт, и наши производители на этом кризисе заработают. Правительство планирует сдерживать цены внутри страны квотами, чтобы базовое продовольствие дорожало не выше инфляции. Импортные продукты, конечно, подорожают, но влияние будет не таким огромным, как на мировые рынки.

«Ну а повышение цен во всем мире обеспечено и каким-то образом оно конечно отразится и на нас тоже», — подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее финансовый аналитик заявил, что Россию не накроет никакой продовольственный кризис из-за войны на Ближнем Востоке. По словам эксперта, РФ закупает у Ирана продукцию, которая не является уникальной.