Регион
11 марта, 13:36

Россиянам раскрыли, какие товары станут «золотыми» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vu Van Quy

Ситуация на Ближнем Востоке практически не отразится на стоимости товаров в России. Об этом заявил Алексей Бобровский, директор Института изучения мировых рынков.

«Какие товары из Персидского залива летят к нам? Если мы про иранские фисташки говорим и финики, тогда да. Наверное, они вырастут в цене, но они не летят в облёт, они скорее по Каспию, по другим маршрутам, может через Азербайджан едут», — пояснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, даже без перекрытия Ормузского пролива такие деликатесы остаются «золотыми» по цене из-за логистики и спроса. Однако они не относятся к категории первой необходимости. Россия не зависит от продовольственного рынка Ближнего Востока. Основные поставки продуктов идут из других регионов, а внутренние производители покрывают базовые потребности населения.

«Что касается продуктов питания, мы сейчас больше зависим от количества перекупщиков — то есть сколько рук прошёл тот или иной товар, от момента, когда он зашёл на поле, либо где-то был произведён в каком-то месте, на каком-то производстве, до прилавка. И вряд ли эти перекупщики, так сказать, находятся на Ближнем Востоке», — добавил Бобровский.

Россиян предупредили о подорожании фруктов и овощей из Ирана на 60%

А ранее Life.ru писал, что в России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов. Застрявшие в регионе водители бьют тревогу: товар в фурах скоро начнёт портиться, что грозит не только миллионными убытками для бизнеса, но и исчезновением привычных продуктов с прилавков.

