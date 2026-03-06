Россиян предупредили о подорожании фруктов и овощей из Ирана на 60%

Российские прилавки скоро могут покинуть иранские финики, вишня, персики и фисташки. Власти Исламской Республики ввели временный запрет на вывоз продовольствия и сельхозсырья. Согласно информации Торгового представительства РФ в Тегеране, это эмбарго перекрывает более 60% всего товарного потока из Ирана в нашу страну.

Через несколько месяцев в России может сократиться ассортимент фруктов (вишни, черешни, фиников, слив, персиков), а также фисташек иранского производства. Дело в том, что правительство страны ввело временный запрет на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Как пишет Baza, согласно информации Торгового представительства РФ в Тегеране, эта мера напрямую затрагивает более 60% всех поставок Исламской Республики в РФ.

Участники рынка в беседе с «Базой» пояснили, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке парализует логистику. Ключевая проблема — взлетевшие тарифы на перевозки. Если год назад доставка фуры с фруктами обходилась максимум в 300 тысяч рублей, то сейчас эта сумма приближается к миллиону. Перевозчики также массово отказываются от рейсов, опасаясь обстрелов.

Коллапс наблюдается и на таможне: из-за усиленных досмотров на пунктах пропуска скопились огромные очереди машин. Дальнобойщики жалуются, что простаивающие в заторах партии товара портятся, принося колоссальные убытки.

По прогнозам импортёров, подорожание также ожидает овощи: баклажаны, перцы, помидоры и кабачки. Только перца в прошлом году из Ирана ввезли почти 114 тысяч тонн. Представители агрокомпаний предупреждают: наценка на эту продукцию может составить от 60 до 80 процентов.

Ранее сообщалось, что в России может начаться нехватка помидоров из-за застрявших в Иране грузов. Водители бьют тревогу: товар в фурах скоро начнёт портиться, что грозит не только миллионными убытками для бизнеса, но и исчезновением привычных продуктов с прилавков, особенно в СКФО.