16 марта, 20:01

В Костроме обезвредили обломки беспилотника у гимназии

В Костроме обезвредили обломки беспилотника, обнаруженные во дворе школы. После проверки территории эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Об инциденте сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

По его словам, фрагменты БПЛА нашли рядом с гимназией № 28, после чего было принято решение эвакуировать жильцов близлежащих домов и провести работы по обезвреживанию.

Специалисты обследовали территорию и ликвидировали остатки беспилотника. При этом использование взрывчатых веществ для уничтожения объекта не потребовалось.

«Остатки БПЛА у гимназии № 28 города Костромы обезврежены. Люди возвращаются в свои дома», – написал Ситников в своём канале.

Глава региона также уточнил, что после завершения всех проверок образовательное учреждение продолжит работу в штатном режиме. Уже во вторник гимназия откроется для учеников как обычно.

Ранее Life.ru писал, что в России активно обсуждают серию атак беспилотников на столицу. После двух дней налётов на Москву, в ходе которых ВСУ было запущено около 250 дронов, в Госдуме призвали дать жёсткий ответ Украине. По словам депутата Андрея Колесника, реакция России должна быть масштабной и показать, что подобные атаки не останутся без последствий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
