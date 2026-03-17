ВСУ продолжают атаку на Москву 4-й день подряд, сбито 13 БПЛА на подлёте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 13 беспилотников, летевших в сторону столицы. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели с начала суток 17 марта.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru писал, что за сутки 16 марта силы противовоздушной обороны сбили 62 украинских дрона, пытавшихся атаковать Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. ВСУ продолжают атаку на столицу РФ уже несколько дней подряд.