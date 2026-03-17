Минобороны предложило запретить контракт для части ограниченно годных

В России могут ужесточить правила приёма на военную службу по контракту для граждан, признанных ограниченно годными. Министерство обороны предложило расширить список психических заболеваний, при которых заключение контракта станет невозможным.

Соответствующий проект приказа министра обороны Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов. Документ касается граждан, которых признали ограниченно годными к службе во время мобилизационных мероприятий.

Согласно инициативе, в перечень противопоказаний могут включить ряд психических расстройств. Среди них – кататонические и бредовые расстройства, тревожные и диссоциативные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также нарушения психики, вызванные употреблением наркотических веществ.

Кроме того, в список входят шизофрения, умственная отсталость и другие серьёзные психические заболевания. Если приказ будет принят, граждане с подобными диагнозами не смогут заключать контракт на военную службу в период мобилизации.

В Минобороны отметили, что обновление перечня направлено на уточнение медицинских критериев и повышение требований к состоянию здоровья военнослужащих.

Ранее Life.ru писал, что Минобороны уже пересмотрело список заболеваний, ограничивающих возможность заключения контракта. Новый приказ расширил перечень медицинских противопоказаний с 26 до 35 пунктов. В него добавили, например, сахарный диабет любого типа, болезни аорты и сосудов, а также последствия переломов позвоночника и конечностей, приводящие к нарушению функций.