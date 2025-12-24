ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 19:45

Собянин: Около 20 тысяч москвичей ежегодно заключают контракты для службы на СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица является крупнейшим центром по привлечению добровольцев для службы в зоне специальной военной операции. Выступая с отчётом в Московской городской думе, он назвал конкретные цифры.

«Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организуем полную поддержку этому процессу», — рассказал мэр.

Путин с трибуны Совфеда воздал почести девяти сенаторам – героям СВО
Путин с трибуны Совфеда воздал почести девяти сенаторам – героям СВО

Ранее стало известно, что в России на гражданку вернулись около 167 тысяч ветеранов боевых действий, защищавших родину в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar