Собянин: Около 20 тысяч москвичей ежегодно заключают контракты для службы на СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица является крупнейшим центром по привлечению добровольцев для службы в зоне специальной военной операции. Выступая с отчётом в Московской городской думе, он назвал конкретные цифры.

«Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем им содействие, организуем полную поддержку этому процессу», — рассказал мэр.

Ранее стало известно, что в России на гражданку вернулись около 167 тысяч ветеранов боевых действий, защищавших родину в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).