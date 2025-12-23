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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 11:50

Из зоны СВО на гражданку вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

В России на гражданку вернулись около 167 тысяч ветеранов боевых действий, защищавших родину в зоне спецоперации. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

«Сейчас вернулись в гражданскую жизнь 167 тыс. ветеранов специальной военной операции. 167 тыс. — уже цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра [одержим] победу, то вернётся в несколько раз больше», — уточнил он.

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Идёт обратный отсчёт: В США предрекли конец СВО в 2026 году

Ранее прокуратура Октябрьского района Омска вмешалась в ситуацию с необоснованным отказом от предоставления социальной поддержки детям участников СВО. Департамент образования не предоставил им право на бесплатное горячее питание в школах и освобождение от платы за уход в детсадах, несмотря на закон.

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Татьяна Миссуми
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