Из зоны СВО на гражданку вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий

В России на гражданку вернулись около 167 тысяч ветеранов боевых действий, защищавших родину в зоне спецоперации. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

«Сейчас вернулись в гражданскую жизнь 167 тыс. ветеранов специальной военной операции. 167 тыс. — уже цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра [одержим] победу, то вернётся в несколько раз больше», — уточнил он.

Ранее прокуратура Октябрьского района Омска вмешалась в ситуацию с необоснованным отказом от предоставления социальной поддержки детям участников СВО. Департамент образования не предоставил им право на бесплатное горячее питание в школах и освобождение от платы за уход в детсадах, несмотря на закон.