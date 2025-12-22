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Опубликовано 22 декабря 2025, 18:04

В Омске разобрались со школами, где отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Прокуратура Октябрьского района Омска вмешалась в ситуацию с необоснованным отказом от предоставления социальной поддержки детям участников СВО. Департамент образования не предоставил им право на бесплатное горячее питание в школах и освобождение от платы за уход в детсадах, несмотря на закон.

«Установлено, что вопреки закону отказы в предоставлении названных мер социальной поддержки выносились по формальным основаниям», указано в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратуре удалось восстановить справедливость, инициировав судебное разбирательство. Суд удовлетворил заявленные истцом требования.

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Ранее в Госдуме приняли решение расширить льготы для детей участников СВО, достигших 18 лет. Новые гарантии будут действовать в период между окончанием школы и поступлением в колледж, техникум или вуз — до 1 сентября соответствующего года.

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Полина Никифорова
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