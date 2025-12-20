Кураторы, реабилитация и льготы: Как Петербург помогает семьям героев СВО по поручению Путина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов детально рассказал о комплексной системе поддержки, которая действует в городе для семей участников специальной военной операции. Эта работа ведётся с первых дней и была усилена после поручения президента Владимира Путина, который на пресс-конференции взял вопрос под личный контроль, пообещав ускорить помощь.

Глава города подчеркнул, что забота о ветеранах и их близких является абсолютным приоритетом, и перечислил ключевые меры. В их числе — единовременные выплаты, внеочередное зачисление детей в детсады и школы, бесплатное питание, проезд и путевки в лагеря. Особое внимание Беглов уделил работе социальных кураторов, которые персонально сопровождают каждую семью, решая вопросы от медицины до устройства ребёнка в школу.

«Социальная поддержка ветеранов СВО и их семей находится на нашем постоянном контроле. Мы видим, как важно для наших героев и их близких чувствовать заботу родного города. Делаем всё, чтобы каждый участник СВО и его семья получили необходимую помощь и поддержку. Наша задача — создавать условия для достойной жизни героев», — заявил губернатор, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов также рассказал о новшествах 2025 года: внедрении единого Регионального стандарта и открытии уникального психологического пространства «Путь к себе» для реабилитации. В Петербурге работает электронный сервис «Возвращение гражданина с СВО» и развивается сеть адаптивного спорта. За два с половиной года местный филиал Фонда «Защитники Отечества» помог решить более 54 тысяч обращений от 32 тысяч человек.

Ранее во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналистка Екатерина Березовская задала вопрос об СВО. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что основная часть обращений связана с социальными вопросами, темы войны и мира продолжают оставаться в числе самых важных. Президент Путин не раз заявлял о готовности России к мирному диалогу, но при этом отметил, что доволен нынешним развитием событий на фронте.