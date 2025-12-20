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Опубликовано 20 декабря 2025, 08:39

Кураторы, реабилитация и льготы: Как Петербург помогает семьям героев СВО по поручению Путина

Беглов рассказал о системе поддержки семей участников СВО в Петербурге

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов детально рассказал о комплексной системе поддержки, которая действует в городе для семей участников специальной военной операции. Эта работа ведётся с первых дней и была усилена после поручения президента Владимира Путина, который на пресс-конференции взял вопрос под личный контроль, пообещав ускорить помощь.

Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Глава города подчеркнул, что забота о ветеранах и их близких является абсолютным приоритетом, и перечислил ключевые меры. В их числе — единовременные выплаты, внеочередное зачисление детей в детсады и школы, бесплатное питание, проезд и путевки в лагеря. Особое внимание Беглов уделил работе социальных кураторов, которые персонально сопровождают каждую семью, решая вопросы от медицины до устройства ребёнка в школу.

«Социальная поддержка ветеранов СВО и их семей находится на нашем постоянном контроле. Мы видим, как важно для наших героев и их близких чувствовать заботу родного города. Делаем всё, чтобы каждый участник СВО и его семья получили необходимую помощь и поддержку. Наша задача — создавать условия для достойной жизни героев», — заявил губернатор, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов также рассказал о новшествах 2025 года: внедрении единого Регионального стандарта и открытии уникального психологического пространства «Путь к себе» для реабилитации. В Петербурге работает электронный сервис «Возвращение гражданина с СВО» и развивается сеть адаптивного спорта. За два с половиной года местный филиал Фонда «Защитники Отечества» помог решить более 54 тысяч обращений от 32 тысяч человек.

Госдума расширила льготы для детей участников СВО, достигших 18 лет
Госдума расширила льготы для детей участников СВО, достигших 18 лет

Ранее во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналистка Екатерина Березовская задала вопрос об СВО. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что основная часть обращений связана с социальными вопросами, темы войны и мира продолжают оставаться в числе самых важных. Президент Путин не раз заявлял о готовности России к мирному диалогу, но при этом отметил, что доволен нынешним развитием событий на фронте.

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Александра Мышляева
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