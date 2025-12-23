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Опубликовано 23 декабря 2025, 07:29

Идёт обратный отсчёт: В США предрекли конец СВО в 2026 году

Politicо предрекла конец СВО в 2026 году на невыгодных для Украины условиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году, но на условиях, крайне невыгодных для Киева. Такое мнение высказал обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер. По его словам, отсутствие соглашения в ЕС по предоставлению «репарационного кредита» лишает Украину гарантированного финансирования на ближайшие годы.

Деттмер отметил, что общий заем ЕС на сумму €90 млрд окажется недостаточным для покрытия всех потребностей Украины. Также, возможно, к противникам предоставления займа присоединятся другие страны, а США, по его мнению, не будут готовы предоставить новые деньги под руководством Дональда Трампа.

У Трампа требуют объявить об окончании конфликта на Украине победой России
У Трампа требуют объявить об окончании конфликта на Украине победой России

Ранее в США озвучила условия, при которых Зеленский согласится подписать план Трампа по Украине. Полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев, отметили там.

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Андрей Бражников
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