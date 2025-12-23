Идёт обратный отсчёт: В США предрекли конец СВО в 2026 году

Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году, но на условиях, крайне невыгодных для Киева. Такое мнение высказал обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер. По его словам, отсутствие соглашения в ЕС по предоставлению «репарационного кредита» лишает Украину гарантированного финансирования на ближайшие годы.

Деттмер отметил, что общий заем ЕС на сумму €90 млрд окажется недостаточным для покрытия всех потребностей Украины. Также, возможно, к противникам предоставления займа присоединятся другие страны, а США, по его мнению, не будут готовы предоставить новые деньги под руководством Дональда Трампа.

Ранее в США озвучила условия, при которых Зеленский согласится подписать план Трампа по Украине. Полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев, отметили там.