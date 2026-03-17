Стубб призвал серьёзно отнестись к словам Трампа о будущем НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников внимательно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа о возможных проблемах у НАТО. По словам финского лидера, слова главы Белого дома нельзя игнорировать, особенно в условиях растущей напряжённости вокруг Ближнего Востока.

Стубб подчеркнул, что высказывания американского президента имеют серьёзный политический вес и требуют реакции союзников.

«Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит президент Соединённых Штатов», – заявил он в комментарии агентству Bloomberg.

Финский лидер также отметил, что страны, обладающие возможностями поддержать Вашингтон, должны это сделать. По его словам, союзники могут оказать помощь, если обладают соответствующими ресурсами и политической волей. При этом Стубб напомнил, что НАТО остаётся оборонительным альянсом и «не занимается военными атаками как таковыми».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп резко высказался о будущем НАТО на фоне напряжённости вокруг Ормузского пролива. Американский лидер предупредил союзников: если они не помогут США в вопросе безопасности судоходства, альянс может столкнуться с серьёзными последствиями. По словам Трампа, отказ поддержать Вашингтон способен «очень плохо сказаться на будущем НАТО».