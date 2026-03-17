Силы ПВО сбили 12 вражеских дронов над регионами РФ и Азовским морем

Российские системы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 12 украинских беспилотников, действовавших над различными регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«17 марта с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Шесть дронов были сбиты над Ленинградской областью, два — над Краснодарским краем. По одному аппарату уничтожили над Брянской, Костромской и Смоленской областями, а также над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь оказалась одной из самых интенсивных по числу атак украинских беспилотников на российские регионы. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 206 дронов самолётного типа.