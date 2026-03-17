Собянин сообщил, что число сбитых за ночь БПЛА у Москвы выросло до 37

Ночь на 17 марта для Москвы снова проходит при активной работе систем противовоздушной обороны. Силы ПВО отразили новую волну атак украинских беспилотников, направлявшихся к столице.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в последние часы были уничтожены ещё 11 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых дронов, пытавшихся атаковать столицу за ночь, выросло до 37.

«Атака пяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём телеграм-канале в 05:55 мск.

Позднее он сообщил об уничтожении ещё двух дронов на подлёте к столице.

По его словам, оперативные службы продолжают обследовать районы падения фрагментов дронов. Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Костроме нашли обломки беспилотника рядом с гимназией № 28. Территорию вокруг школы срочно оцепили, а жителей ближайших домов временно эвакуировали. Специалисты обследовали место и безопасно обезвредили остатки дрона, после чего люди смогли вернуться домой.