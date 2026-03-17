Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 00:07

Число сбитых дронов у Москвы этой ночью выросло до 26

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российская система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки беспилотников на подлёте к Москве. С начала суток силы ПВО уничтожили уже 26 украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, очередная атака была отражена ночью. Работу по устранению дронов, направлявшихся в сторону столицы, ведут системы ПВО Минобороны.

«Атака четырёх беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в последнем посте в телеграм-канале.

На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные службы, информация о возможных последствиях уточняется. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и отражать попытки атак беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ продолжают атаку на Москву 4-й день подряд, сбито 13 БПЛА на подлёте
ВСУ продолжают атаку на Москву 4-й день подряд, сбито 13 БПЛА на подлёте

Ранее Life.ru писал, что массированные атаки беспилотников ВСУ на столичный регион продолжаются уже несколько дней. За это время по Москве и области было запущено около 250 дронов. В Госдуме заявили, что подобные действия требуют жёсткого ответа и подчеркнули, что у России есть все возможности для масштабного удара.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar