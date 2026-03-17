Число сбитых дронов у Москвы этой ночью выросло до 26

Российская система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки беспилотников на подлёте к Москве. С начала суток силы ПВО уничтожили уже 26 украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, очередная атака была отражена ночью. Работу по устранению дронов, направлявшихся в сторону столицы, ведут системы ПВО Минобороны.

«Атака четырёх беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в последнем посте в телеграм-канале.

На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные службы, информация о возможных последствиях уточняется. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и отражать попытки атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что массированные атаки беспилотников ВСУ на столичный регион продолжаются уже несколько дней. За это время по Москве и области было запущено около 250 дронов. В Госдуме заявили, что подобные действия требуют жёсткого ответа и подчеркнули, что у России есть все возможности для масштабного удара.