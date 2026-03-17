Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 06:45

Над Ленинградской областью перехватили 14 дронов

Утром 17 марта Ленинградская область подверглась массированной воздушной атаке. Силам ПВО удалось ликвидировать 14 вражеских аппаратов, которые пытались прорваться через юго-западные территории и побережье Финского залива. О случившемся проинформировал губернатор Александр Дрозденко. Чиновник подтвердил работу оборонительных систем в нескольких районах области.

В Выборгском секторе падение фрагментов сбитого БПЛА спровоцировало активацию штатной противоаварийной защиты. Оборудование среагировало на внешний раздражитель в зоне прохождения трубопровода.

Специалисты отмечают, что автоматика сработала в штатном режиме, предотвратив нештатные ситуации. Инцидент не привёл к аварийным последствиям.

По данным экстренных служб, обошлось без жертв среди гражданского населения. На данный момент разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Четыре подростка пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

Минувшая ночь стала одной из самых масштабных по числу атак беспилотников на российские регионы. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные и центральные регионы страны.

BannerImage
Оксана Попова
