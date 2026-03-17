Над Ленинградской областью перехватили 14 дронов

Утром 17 марта Ленинградская область подверглась массированной воздушной атаке. Силам ПВО удалось ликвидировать 14 вражеских аппаратов, которые пытались прорваться через юго-западные территории и побережье Финского залива. О случившемся проинформировал губернатор Александр Дрозденко. Чиновник подтвердил работу оборонительных систем в нескольких районах области.

В Выборгском секторе падение фрагментов сбитого БПЛА спровоцировало активацию штатной противоаварийной защиты. Оборудование среагировало на внешний раздражитель в зоне прохождения трубопровода.

Специалисты отмечают, что автоматика сработала в штатном режиме, предотвратив нештатные ситуации. Инцидент не привёл к аварийным последствиям.

По данным экстренных служб, обошлось без жертв среди гражданского населения. На данный момент разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Минувшая ночь стала одной из самых масштабных по числу атак беспилотников на российские регионы. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные и центральные регионы страны.