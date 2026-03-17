Самосвал раздавил УАЗ с людьми в Белгородской области, погибли пять человек
Обложка © Telegram / Прокуратура Белгородской области
На Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области самосвал наехал на автомобиль УАЗ, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 16 марта в карьере ГОКа с участием работников двух подрядных организаций. Самосвал перевозил горную массу и наехал на автомобиль, в котором находилась ремонтная бригада. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Компания выразила соболезнования родным и близким погибших. Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах и контролирует ход процессуальной проверки.
