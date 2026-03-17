17 марта, 08:40

Самосвал раздавил УАЗ с людьми в Белгородской области, погибли пять человек

Обложка © Telegram / Прокуратура Белгородской области

На Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области самосвал наехал на автомобиль УАЗ, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 16 марта в карьере ГОКа с участием работников двух подрядных организаций. Самосвал перевозил горную массу и наехал на автомобиль, в котором находилась ремонтная бригада. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Компания выразила соболезнования родным и близким погибших. Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах и контролирует ход процессуальной проверки.

На севере Москвы пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мусоровоз наехал на сотрудника полиции, который оформлял ДТП на Пулковском шоссе. Мусоровоз столкнулся с одним из стоящих служебных автомобилей, в результате чего тот по инерции врезался во второй патрульный автомобиль.

Милена Скрипальщикова
