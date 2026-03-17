Российские военные две недели ходили по заминированной тропе в зоне СВО и чудом выжили

Российские военные из 3-го армейского корпуса Южной группировки войск попали в переделку, о которой страшно вспоминать. Их историю публикует RT.

Боец с позывным Дизель рассказал, что зимой они с сослуживцами пользовались одной и той же натоптанной тропой. Дорога казалась привычной и безопасной. Но когда сошёл снег, глазам предстала жуткая картина.

«Пошли мы по линии. А когда снег растаял, все "подснежники" вышли наружу», — вспоминает военнослужащий.

Оказалось, что на протяжении примерно 50 метров взрывчатка была заложена буквально через каждые 10 сантиметров. Две недели бойцы ходили буквально по лезвию, но ни один не наступил на мину.

А ранее Life.ru писал, что российский боец с позывным Крым ценой зрения спас товарища из заминированной зоны. Военный принял решение не ждать сапёров на 30 километров, а идти за товарищем самостоятельно. Проходя через посадку, боец наткнулся на мину и получил тяжелейшее ранение лица с полной потерей зрения.