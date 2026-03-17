17 марта, 09:05

Геленджик и Крым в плюсе: Война на Ближнем Востоке развернула россиян к внутренним курортам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Спрос на отдых в Анапе и Крыму вырос в среднем на 20 процентов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, туристы переориентируются на российские курорты из-за боевых действий в районе Дубая и последовавшего за ними подорожания путёвок в Египет и Турцию.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) зафиксировали резкое увеличение интереса к курортам Черноморского и Азовского побережий. Лидером по приросту стал Геленджик, где количество бронирований увеличилось на 25 процентов. Чуть меньшую, но тоже значительную динамику демонстрируют Крым и Анапа с показателями 24 и 18 процентов соответственно.

Сочи, который традиционно пользуется высокой популярностью у путешественников, показывает более скромную положительную динамику. Прирост спроса на этом направлении составил около 6,5 процента.

АТОР: Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из ОАЭ

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обошёлся российским туроператорам почти в 10 миллиардов рублей. Из-за закрытия неба над регионом резко рухнул спрос на поездки в ОАЭ, которые до этого были в лидерах продаж, а туристам предлагают бронировать туры в Турцию вместо Эмиратов.

Наталья Демьянова
