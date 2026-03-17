17 марта, 09:23

Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Японским морем

Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Японским морем. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе выполнения лётной смены экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. В ведомстве подчеркнули, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России были выполнены при строгом соблюдении всех международных норм использования воздушного пространства. В министерстве также опубликовали видео, подтверждающее проведение данного мероприятия.

Российские Ту-95МС выполнили полёт над Беринговым морем с кортежем из F-16 и F-35
Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу сообщил, что Россия перебросила часть истребителей Су-57 на авиабазу на Дальнем Востоке у границы с Китаем. В публикации отмечается, что речь идёт о самолётах пятого поколения.

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
