Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Японским морем. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе выполнения лётной смены экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. В ведомстве подчеркнули, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России были выполнены при строгом соблюдении всех международных норм использования воздушного пространства. В министерстве также опубликовали видео, подтверждающее проведение данного мероприятия.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу сообщил, что Россия перебросила часть истребителей Су-57 на авиабазу на Дальнем Востоке у границы с Китаем. В публикации отмечается, что речь идёт о самолётах пятого поколения.