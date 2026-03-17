Песков: ВС РФ продолжают достигать целей СВО и защищают регионы России

ВС РФ продолжают спецоперацию, а также занимаются защитой регионов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя участившиеся атаки ВСУ.

«Наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию и продолжают выполнять цели, а также обеспечивают безопасность российских регионов», — отметил представитель Кремля.

Напомним, этой ночью российская ПВО отразила одну из самых массовых атак ВСУ, сбив над регионами 206 беспилотников. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва.