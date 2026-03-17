Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 10:22

Суд обязал СК выплатить 4 миллиона за утерянные швейцарские часы с бриллиантами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NIBIN E V

Московский суд обязал Следственный комитет России выплатить более четырёх миллионов рублей владельцу швейцарских часов Patek Philippe и Chopard, которые пропали из служебного кабинета ведомства. Данную информацию передаёт РАПСИ со ссылкой на информированный источник.

Элитные часы — мужские Patek Philippe и женские Chopard из жёлтого золота с 34 бриллиантами и ремешками из кожи аллигатора — изъяли в 2018 году во время обыска в квартире фигуранта уголовного дела. Вместе с ними следователи забрали несколько золотых колец и серёг. Ценности не признали вещдоками и должны были вернуть родственникам владельца.

Для передачи вещей их переместили из камеры хранения в служебный кабинет СК. Однако в июне 2020 года часы бесследно исчезли. Расследование кражи установило, что похитители воспользовались отсутствием сотрудников, но уже через три месяца дело приостановили.

Владелец подал иск о возмещении стоимости утраченного имущества, морального вреда и судебных издержек. Суды трёх инстанций пришли к выводу, что ущерб возник из-за нарушений правил хранения, и взыскали компенсацию с казны России.

Глав «Толстого» и «Региона» обвинили в хищении при ремонте по гособоронзаказу

Ранее сообщалось, что главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в своём автомобиле в Твери получил 1,1 миллиона рублей. Деньги ему передали за продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене и общее покровительство при сделках.

Юлия Сафиулина
