6 марта, 15:13

Глав «Толстого» и «Региона» обвинили в хищении при ремонте по гособоронзаказу

Обложка © Life.ru

Двое предпринимателей из Хабаровского края задержаны по делу о хищении при ремонте трубопровода по гособоронзаказу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, экс-гендиректор ООО «Регион» Наталья Барабаш и руководитель ООО «Толстый» Дмитрий Аганин заключены под стражу, им вменяют статьи «Мошенничество» и «Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу».

По версии следствия, в октябре 2023 года с бизнесменами заключили договор субподряда на выполение строительно-монтажных работ по реконструкции системы водоснабжения неназванного объекта в Комсомольске-на-Амуре, и спустя время коммерсанты предоставили ложные документы о выполнении обязательств, совершив многомиллионные хищения.

«Военными следственными органами СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступной деятельности. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — говорится в сообщении.

А накануне был задержан бывший первый замминистра обороны России Руслан Цаликов. Его обвинили сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в создании преступного сообщества, растрате и отмывании. Суд в Москве отправил экс-замглавы МО под домашний арест. Сам фигурант не признаёт вину.

Матвей Константинов
