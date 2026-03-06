Задержанный по делу о хищениях Руслан Цаликов не признаёт вину

Бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест, не признал вину в коррупционных преступлениях на допросе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, 5 марта правоохранительные органы задержали Руслана Цаликова. Бывшему первому заместителю министра обороны РФ предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям. Следствие инкриминирует фигуранту создание преступного сообщества. Также в списке обвинений значатся растрата и легализация денежных средств, полученных незаконным путём. Басманный суд Москвы отправил фигуранта под домашний арест на 1 месяц и 29 суток.