Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 01:45

Задержанный по делу о хищениях Руслан Цаликов не признаёт вину

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

Бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест, не признал вину в коррупционных преступлениях на допросе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», — уточнил собеседник агентства.

От Минобороны до УК: Карьера и падение замминистра Цаликова, обвиняемого в хищениях на миллиарды
От Минобороны до УК: Карьера и падение замминистра Цаликова, обвиняемого в хищениях на миллиарды

Напомним, 5 марта правоохранительные органы задержали Руслана Цаликова. Бывшему первому заместителю министра обороны РФ предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям. Следствие инкриминирует фигуранту создание преступного сообщества. Также в списке обвинений значатся растрата и легализация денежных средств, полученных незаконным путём. Басманный суд Москвы отправил фигуранта под домашний арест на 1 месяц и 29 суток.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar