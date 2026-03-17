17 марта, 11:21

Супруга Нурлана Сабурова сворачивает бизнес в России

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Диана Сабурова приняла решение прекратить предпринимательскую деятельность на территории РФ. Она официально запустила процесс ликвидации организации «ДС Ритейл», которую зарегистрировала в 2025 году, пишет Mash.

Основным профилем этой структуры значилась торговля табачными изделиями и напитками. Несмотря на небольшой срок существования, предприятие демонстрировало динамику: за последний год активы выросли до отметки в 1 миллион рублей. Однако уже в начале марта владелица подала бумаги на закрытие юрлица.

У самого Нурлана Сабурова в стране продолжает функционировать компания «Сабр продакшн». Именно через данную структуру артист ранее организовывал выступления и концерты.

Финансовое состояние этой фирмы вызывает вопросы. По итогам прошлого отчетного периода за организацией числилась небольшая задолженность по налогам — 18,5 тысячи рублей.

За время успешной карьеры Нурлан сумел заработать на элитную недвижимость. Сейчас в собственности юмориста находится особняк на Новорижском шоссе, стоимость которого эксперты оценивают в 50 миллионов рублей.

Жена Нурлана Сабурова передала рахмет хейтерам после высылки мужа из России
Жена Нурлана Сабурова передала рахмет хейтерам после высылки мужа из России

Напомним, комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию и выслали на родину по прилёте во Внуково. За несколько часов до этого его жена устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей. Она выложила фото с товарами для подписчиков. А позже спецслужбы Казахстана приступили к проверке в отношении юмориста.

