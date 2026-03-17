Супруга Нурлана Сабурова сворачивает бизнес в России

Диана Сабурова приняла решение прекратить предпринимательскую деятельность на территории РФ. Она официально запустила процесс ликвидации организации «ДС Ритейл», которую зарегистрировала в 2025 году, пишет Mash.

Основным профилем этой структуры значилась торговля табачными изделиями и напитками. Несмотря на небольшой срок существования, предприятие демонстрировало динамику: за последний год активы выросли до отметки в 1 миллион рублей. Однако уже в начале марта владелица подала бумаги на закрытие юрлица.

У самого Нурлана Сабурова в стране продолжает функционировать компания «Сабр продакшн». Именно через данную структуру артист ранее организовывал выступления и концерты.

Финансовое состояние этой фирмы вызывает вопросы. По итогам прошлого отчетного периода за организацией числилась небольшая задолженность по налогам — 18,5 тысячи рублей.

За время успешной карьеры Нурлан сумел заработать на элитную недвижимость. Сейчас в собственности юмориста находится особняк на Новорижском шоссе, стоимость которого эксперты оценивают в 50 миллионов рублей.

Напомним, комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию и выслали на родину по прилёте во Внуково. За несколько часов до этого его жена устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей. Она выложила фото с товарами для подписчиков. А позже спецслужбы Казахстана приступили к проверке в отношении юмориста.